Gli gnocchi di ceci sono una variante gustosa e salutare dei tradizionali gnocchi di patate. Realizzati con i ceci lessi, e utilizzando la farina senza glutine o la fecola al posto della farina, li rende ideali per chi soffre di celiachia o intolleranze. I ceci conferiscono agli gnocchi una consistenza più compatta ed un sapore leggermente nocciolato, che si abbina bene sia con condimenti semplici come olio d'oliva, rosmarino e aglio oppure con salse più ricche a base di pomodoro e di verdure. Ricchi di proteine e fibre, gli gnocchi di ceci sono anche un'opzione nutriente per chi segue una dieta vegetariana o vegana. Prepararli è semplice: basta frullare i ceci o setacciarli ed aggiungere un po' di farina. Dopo aver formato gli gnocchi, si portano a bollore e quando salgono a galla, sono pronti per essere conditi e gustati.

Ricetta:

Ingredienti:

500 g di ceci già lessati

80 g di farina integrale + altra per lavorare l’impasto

un pizzico di sale

Procedimento:

Sciacqua e scola bene i ceci, poi frullali in un frullatore a immersione, ottenendo una purea densa oppure passali con uno schiacciapatate, in modo da togliere anche le bucce.

Trasferisci il composto in un recipiente, aggiungi un pizzico di sale e la farina un poco alla volta, girando e premendo con una forchetta in modo da compattarlo.

Quando hai finito la farina, continua ad impastare con le mani, finché il composto non sarà diventato lavorabile.

Trasferiscilo su una spianatoia infarinata e forma dei filoncini della grandezza che più ti piace, io solitamente li preparo con uno spessore di circa 2 cm, e taglia gli gnocchi. Metti da parte gli gnocchi ed inizia a preparare il condimento con cui preferisci insaporirli.

Cuoci gli gnocchi in acqua bollente salata, saranno pronti non appena verranno a galla: di solito basta circa un minuto ma assaggiali per sicurezza, perché il tempo di cottura dipende dalla grandezza degli gnocchi. Falli saltare a fuoco vivo con il condimento, aggiungendo, se serve, un poco di acqua di cottura ed impiatta.

Per accompagnarli io ho preparato un pesto di pomodori secchi ma li puoi condire anche con del pesto alla genovese oppure con un semplice ragù di verdure, in modo da mangiare un piatto più leggero.

Vittoria Tassoni*

blogger, insegnante, chef dell’Alleanza Slow food

Seguimi su:

•www.vittoriaincucina.it

•https://www.instagram.com/vittoria.tassoni/?hl=it

•https://www.facebook.com/vittoriaincucina