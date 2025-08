VITTORIA TASSONI*

Quando l’estate entra nel vivo e le temperature si alzano, il desiderio di ognuno di noi di preparare solo piatti freddi e leggeri prende il sopravvento. Questa mia ricetta del gazpacho di zucchine è una rivisitazione delicata e profumata del classico piatto andaluso, perfetta da gustare fredda come antipasto o come primo piatto: una preparazione in cui la dolcezza delle zucchine si sposa con la freschezza del basilico, per un risultato elegante e sorprendente. A completare il tutto, ho voluto inserire anche una nota sapida e croccante come quella del guanciale, che aggiunge al piatto contrasto e carattere. Una preparazione semplice ma d’effetto e che puoi realizzare anche in anticipo e servirla nelle giornate più calde. Ottima per un pranzo leggero o come apertura per una cena estiva con amici, porterai in tavola, con pochi ingredienti genuini, un piatto fresco, colorato e pieno di gusto. Sei pronto a preparare il gazpacho di zucchine con me?

Ricetta:

Prep. 10min Totale 1h

Ingredienti per 4 porzioni:

1 scalogno

40 g di olio extravergine di oliva

900 g di zucchine a pezzi (2-3 cm)

600 g di acqua

1 cucchiaino di sale

3 foglie di basilico fresche lavate

90 g di guanciale ( opzionale )

Preparazione:

In una padella antiaderente ben calda, abbrustolisci il guanciale tagliato a listarelle per un paio di minuti, finché non sarà diventato croccante. Toglilo dal fuoco e tienilo da parte su carta assorbente.

Trita finemente lo scalogno con un coltello e fallo appassire nella padella dove hai cotto il guanciale, se necessario aggiungi un filo di olio extravergine d’oliva, a fuoco dolce per circa 2 minuti.

Nel frattempo, lava le zucchine, tagliale a rondelle e aggiungile nella padella insieme a 600 ml di acqua ed un pizzico di sale. Copri e lascia cuocere a fuoco medio per circa 20 minuti, mescolando ogni tanto.

Quando vedi che sono cotte, spegni il fuoco e lascia intiepidire le zucchine nella padella per altri 15-20 minuti.

Quando le zucchine saranno diventate tiepide, trasferiscile in un frullatore insieme a qualche foglia di basilico fresco e frulla fino a ottenere una crema liscia.

Versa il gazpacho in delle ciotoline monoporzione oppure in una boule, guarnisci con il guanciale croccante e servilo subito oppure dopo avergli fatto fare un breve passaggio in frigorifero, per un effetto ancora più rinfrescante.

Vittoria Tassoni, blogger, insegnante e cuoca dell’Alleanza Slow food

