VITTORIA TASSONI*

Questa mia ricetta del ciambellone con le zucchine è una delizia unica da gustare, un dolce semplice ma sorprendente. Soffice e dolce, si contraddistingue per la freschezza delle zucchine e la croccantezza delle nocciole. In questo ciambellone proverai un connubio unico di sapori perché, al gusto burroso delle nocciole si unisce la dolcezza delle zucchine fresche, assaporando così una vera e propria prelibatezza genuina: sono due ingredienti, infatti, che, oltre ad essere buoni, sono anche rinomati per le loro proprietà benefiche. Se vuoi portare in tavola una merenda originale e far mangiare le verdure anche ai tuoi bambini, allora lasciati tentare da questo ciambellone che unisce leggerezza e ricchezza di sapore ad ogni morso.

Ricetta:

Ingredienti per 8 persone:

3 uova

300 g di zucchine

300 g di farina 00

180 g di zucchero

100 g di nocciole

120 ml di olio

16 g di lievito

scorza di limone grattugiata

1 pizzico di cannella

zucchero a velo q.b.

Tempo Preparazione: 20 minuti

Tempo Cottura: 45 minuti

Preparazione:

Grattugia le zucchine utilizzando i fori grossi e mettile a scolare in un colino.

Lavora le uova con lo zucchero fino a quando il composto non sarà diventato spumoso.

Aggiungi l’olio e la scorza grattugiata del limone.

Amalgama bene e unisci le nocciole tritate e la farina setacciata, in cui avrai messo precedentemente il lievito e la cannella.

Infine aggiungi le zucchine grattugiate, strizzate ma non del tutto, altrimenti il dolce si asciugherà troppo in cottura.

Versa il composto in uno stampo imburrato di 26 cm di diametro e cuocilo in un forno già caldo a 175°C per circa 40/45 minuti.

Prima di toglierlo dal forno fai la solita prova dello stecchino che, estratto, dovrà risultare pulito.

Una volta cotta, sforna la tua torta alle zucchine e, prima di metterla su un piatto, lasciala raffreddare nella teglia, spolverizzandola infine con dello zucchero a velo.

*Vittoria Tassoni

blogger, insegnante

e cuoca dell’Alleanza Slow food

