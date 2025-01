Vittoria Tassoni*

Nonostante manchi ancora un mese all’inizio del Carnevale e abbiamo da poco terminato di mangiare gli ultimi avanzi delle sue prelibatezze, ecco che siamo già proiettati a progettare nuovi bagordi culinari. La “colpa” è di tutte quelle amanti della cucina come me che stanno già pensando a mettersi di nuovo il grembiule ed a preparare i dolci tipici di questa festa mobile, che fa della frittura un suo momento irrinunciabile e delle castagnole uno dei suoi simboli più riconosciuti. Proprio pensando a queste, mi è tornata in mente la ricetta di mia cognata Patrizia e così ho deciso di prepararle anch’io, molto buone, soffici e ben cotte, ma come spesso mi capita con le preparazioni altrui, ho voluto dare la mia impronta originale ed aggiungere alcune mie personali modifiche, in modo da poter mangiare delle castagnole con un profumo ed un sapore ancora più irresistibile.

Ricetta:

Ingredienti per circa 50 castagnole:

40 g di burro

200 g di farina 00

2 uova

50 g di zucchero

100 g di ricotta

½ scorza di limone

1 cucchiaio di sambuca

1 pizzico di sale

8 g di lievito per dolci

1 baccello di vaniglia

olio di arachidi 1,5 lt

zucchero a velo o semolato qb

Preparazione dell'impasto:

In una ciotola capiente, lavora il burro ammorbidito con lo zucchero fino a ottenere un composto cremoso. Incorpora le due uova una alla volta, mescolando per bene dopo ogni aggiunta. Aggiungi la ricotta, la scorza grattugiata di mezzo limone, i semi estratti dal baccello di vaniglia e il cucchiaio di sambuca e mescola fino ad ottenere un composto omogeneo. In un’altra ciotola, setaccia la farina insieme al lievito per dolci ed a un pizzico di sale. Aggiungi gradualmente gli ingredienti secchi al composto liquido, mescolando fino ad ottenere un impasto sodo e omogeneo. Trasferisci l'impasto su un piano leggermente infarinato e dividilo in tante porzioni, formando dei rotolini dello spessore di circa 2 cm. Tagliali a tocchetti, come si fa per gli gnocchi e, se necessario, arrotondali leggermente con le mani in modo da ottenere delle palline.

Ora sei pronta per friggere:

In una casseruola dai bordi alti, scalda abbondante olio di arachidi fino a raggiungere una temperatura di circa 170-175°C. Friggi poche castagnole alla volta e girale spesso, in modo da ottenere una doratura uniforme. Quando sono diventate ben dorate, scolale con una schiumarola e adagiale su della carta assorbente in modo da eliminare l’olio in eccesso. Rotola le tue castagnole ancora calde nello zucchero prima di servirle.

Consigli utili:

Ti consiglio di friggerle poche alla volta altrimenti corri il rischio di abbassare la temperatura dell’olio oppure potrebbe crearsi la schiuma ed in questo caso l’olio uscirebbe sicuramente fuori dalla casseruola. Inoltre, per poterle girare agevolmente con un cucchiaino, nella padella, devono “stare comode”. Dopo che le hai scolate con la schiumarola e messe su della carta assorbente, evita di coprirle in modo che non si ammoscino. Se ti dovessero avanzare, dopo che sono diventate fredde, puoi conservare le castagnole a temperatura ambiente in un contenitore a chiusura ermetica. Se invece vorrai riscaldarle, per evitare che perdano la loro croccantezza, basterà che tu le disponga su di un piatto in un forno con lo sportello socchiuso, dopo averlo portato a 120° e poi spento una volta caldo.

*Vittoria Tassoni,

blogger, insegnante e cuoca dell’Alleanza Slow food

Seguimi su:

www.vittoriaincucina.it

https://www.instagram.com/vittoria.tassoni/?hl=it

https://www.facebook.com/vittoriaincucina

