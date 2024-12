Vittoria Tassoni*

La caprese al limoncello è una delle tante varianti che si trovano oggi in pasticceria della classica caprese al cioccolato, anzi ne costituisce una “deliziosa” variante perché contempla l'aroma fresco del limone.

Con questa versione ho voluto omaggiare quella meravigliosa terra chiamata Costiera Amalfitana utilizzando la ricetta di Elisabetta Cuomo, una mia cara amica di vecchia data e nota per le sue deliziose ricette.

La sua caprese non contiene burro né farina e nemmeno il cioccolato bianco, è quindi adatta anche chi è intollerante al lattosio o è celiaca .

Ricetta:

Ingredienti: stampo da 26

350 g di mandorle pelate tritate finissime o di farina di mandorle

5 uova medie

220 g di zucchero

40 g di fecola

60 g di limoncello

1 limone bello fresco e profumato

1 pizzico di sale

Procedimento:

Separa i tuorli dagli albumi.

Monta gli albumi con un pizzico di sale e metà zucchero a neve ben ferma.

Lavora i tuorli con il rimanente zucchero e aggiungi la scorza del limone grattugiata,

il limoncello, la fecola e il lievito.

Unisci alla farina di mandorle, delicatamente ed un poco per volta, gli albumi montati a neve ed aggiungi il tutto al composto coi tuorli.

Metti l'impasto, che avrai livellato, in una tortiera imburrata e rivesti il fondo, anche lui imburrato, con carta forno.

Fai cuocere la caprese a 170 °C in un forno ventilato per 40 minuti.

Per la riuscita di questo dolce, la temperatura del forno è essenziale per cui, a seconda del tipo di forno, per cuocerla potrebbe bastare anche un forno a 150°.

La cosa importante è che non venga cotta troppo, la sua superficie deve rimanere chiara, altrimenti la caprese potrebbe risultare troppo secca. Fai la solita prova con lo stecchino che dovrà rimanere umido.

Sforna la torta e aspetta qualche minuto.

Trascorso questo tempo, sforma e sistema la torta su un piatto da portata e…

Buon appetito.

*Vittoria Tassoni

blogger, insegnante

e cuoca dell’Alleanza Slow food

Seguimi su:

www.vittoriaincucina.it

https://www.instagram.com/vittoria.tassoni/?hl=it



https://www.facebook.com/vittoriaincucina