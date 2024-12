ALLUMIERE - I commercianti di Allumiere finalmente uniti per far crescere il commercio locale e per raggiungere vari e importanti obiettivi. Si è, infatti, costituita ad Allumiere nei giorni scorsi la "Rete d'impresa" formata da oltre 40 attività commerciali del paese. Si tratta della prima volta che la quasi totalità dei commercianti si unisce per crescere, insieme ed individualmente, per migliorare le proprie capacità di promozione e valorizzazione, per rendere l'offerta complessiva più competitiva. I commercianti di Allumiere elaboreranno, in accordo con l'amministrazione comunale, iniziative e programmi di manutenzione e arredo urbano; miglioramento dell'accessibilità all'area; fruizione degli spazi pubblici; sicurezza, legalità e azioni di contrasto all'abusivismo commerciale; comunicazione, marketing, animazione territoriale, iniziative promozionali e valorizzazione delle eccellenze; innovazione di filiera e gestione di servizi in comune rivolti alle imprese e/o ai cittadini; azioni complementari alle politiche di sostenibilità energetica e ambientale.

Come base di partenza per la neo associazione dei commercianti di Allumiere un finanziamento di 104 mila euro, di cui 100 mila ottenuti dalla Regione Lazio su specifico bando. È stato nominato presidente della rete dei commercianti Vittorio Capolonghi e come vicepresidente Antonio De Fazi.