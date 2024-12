CIVITAVECCHIA – Nuove celle frigorifere per il magazzino solidale della Croce rossa italiana di Civitavecchia. Grazie ai fondi residui del vecchio tavolo della solidarietà e alla volontà comune tra i sindaci del comprensorio, la Croce Rossa Italiana di Civitavecchia ha potuto potenziare il suo magazzino solidale con due nuove celle frigorifere e una cella congelatore. La struttura, gestita dalla Cri, diventa sempre più un punto di riferimento cruciale per le associazioni locali e per la comunità per la distribuzione di alimenti freschi alle famiglie bisognose del territorio, azione che ora si andrà a potenziare grazie alla possibilità di congelare il fresco per poi distribuirlo in seguito.

«Con il parere favorevole di tutti i sindaci, abbiamo deciso di utilizzare i fondi rimasti per permettere alla Croce Rossa di acquistare celle frigorifere – ha spiegato Gabriella Sarracco, presidente della Fondazione Cariciv –. È un’iniziativa importante per rispondere alle crescenti necessità del nostro territorio, soprattutto in un periodo in cui l’aumento della povertà è evidente, con famiglie numerose che fanno sempre più fatica ad arrivare a fine mese». Sarracco ha sottolineato come il progetto si inserisca in un contesto di interventi volti a rispondere ai bisogni alimentari del comprensorio. Ma la Fondazione tende la mano anche alle altre realtà del territorio con l’organizzazione di un concerto di beneficenza per Sant’Egidio e Caritas il prossimo 22 novembre.

Roberto Petteruti, presidente del comitato locale della Croce Rossa Italiana, ha spiegato l'importanza di potenziare il magazzino solidale: «Abbiamo scelto questa data perché proprio oggi ricorre la Giornata Internazionale per lo sradicamento della povertà. Grazie all’intervento della Fondazione Cariciv, a un anno dall’apertura del nostro magazzino, siamo riusciti ad ampliare le capacità di conservazione dei prodotti alimentari. Le celle frigorifere ci permettono di raccogliere le eccedenze di cibo fresco, come salumi, formaggi e pesce, che possiamo poi distribuire alle famiglie in difficoltà». Petteruti ha inoltre evidenziato l’importanza della rete di associazioni che collaborano con la Cri: «Il nostro magazzino non serve solo la Croce Rossa, ma tutte le associazioni del territorio, che possono affiliarsi e ricevere i viveri necessari per aiutare chi ha più bisogno».

L’intervento delle celle frigorifere è destinato a migliorare la qualità e la quantità degli alimenti distribuiti, garantendo la corretta conservazione di prodotti freschi e congelati. Questo permette di intervenire anche sulle eccedenze alimentari, che altrimenti andrebbero perse. «Grazie alla cucina della Croce Rossa, riusciamo a confezionare pasti pronti per chi non ha la possibilità di cucinare, rispondendo così a un’esigenza concreta sul territorio», ha aggiunto Petteruti.

Durante l’inaugurazione del magazzino, Sarracco aveva promesso l’installazione delle celle frigorifere: «Ti prometto che avrai le celle», aveva detto, mantenendo così la parola data. Oggi, con l’arrivo delle celle, la struttura rispetta le normative vigenti e può continuare ad operare nel rispetto della sicurezza alimentare.

Con l'avvicinarsi del Natale, un periodo particolarmente delicato per molte famiglie, l'operato della Croce Rossa e della Fondazione Cariciv diventa ancora più essenziale. «Sono felice che tutto sia stato realizzato in questo periodo, perché a Natale la Cri aiuta tante persone – ha concluso Sarracco –. La nostra città sta vivendo un forte aumento dei nuovi poveri e il progetto del magazzino solidale è una risposta concreta alle difficoltà che molte famiglie affrontano ogni giorno».

Grazie a questo progetto, la Croce Rossa Italiana di Civitavecchia si conferma un ente fondamentale nel sostegno alla popolazione più vulnerabile, con una rete di solidarietà che coinvolge anche altre realtà del territorio.

Petteruti ha concluso ricordando che la sede della Cri di Civitavecchia è sempre aperta e che, per qualsiasi necessità, si può chiamare anche il numero 1520 attivo h24.

