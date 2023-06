CERVETERI -La pioggia non scende più battente come in quei giorni da tempo. Ma la scia che ha lasciato dietro di sè è ancora lì, in bella vista. Uomini, donne, più o meno giovani, sono impegnati ormai da tempo a spalare, asciugare, recuperare quel che resta del passaggio di quel violento alluvione che in un colpo solo ha cancellato quanto costruito in anni e anni di sacrifici. Un dolore, quello vissuto dalla popolazione che non ha lascito indifferente le comunità. E tra loro c'è anche quella etrusca. E così, la scorsa notte, i volontari di protezione civile sono partiti alla volta di Bagnacavallo, comune di 13mila anime nel ravennate, per consegnare i generi di prima necessità che sono stati raccolti nei giorni scorsi dalla cittadinanza. «La scorsa settimana grazie alla protezione civile comunale è partita la grande macchina della solidarietà e come sempre, Cerveteri ha risposto generosamente con una maxi raccolta di generi di prima necessità da destinare ai territori alluvionati. La raccolta è culminata lo scorso weekend con le iniziative solidali che hanno visto la collaborazione, oltre che degli instancabili volontari, anche degli atleti della Cerveteri Runner, della presidente della Consulta dello sport Roberta Mariani e del Comitato di zona di Valcanneto – ha detto il sindaco Elena Gubetti – i danni che il maltempo ha arrecato a queste zone sono milionari e ci vorrà molto tempo prima che si possa tornare alla normalità, ma come comunità volevamo dare il nostro sostegno ai cittadini di questo territorio, che nel giro di una notte hanno perso tutto, hanno visto andare sommersi dall’acqua le fatiche, i ricordi e i sacrifici di una vita». Al loro arrivo sul posto, i volontari si sono subito messi a lavoro per consegnare alle famiglie indicate dai soccorittori i prodotti donati dalla città etrusca. Comunità che per voce del vicesindaco, Ada Sangiorgi, ha voluto ringraziare tutta la comunità. «Nella sua voce la fatica di questi momenti durissimi e la forza di chi sa che in questo momento rappresenta lo Stato e deve sostenere tutti i suoi concittadini - ha raccontato Gubetti - A tutta la popolazione emiliana la mia solidarietà e vicinanza, certa che sapranno rialzare la testa e ripartire ancora più forti. Alla nostra protezione civile, a tutti i volontari e le associazioni che si sono impegnati nelle iniziative di raccolta e a tutti i cittadini di Cerveteri, il mio ringraziamento per la generosità e per quanto fatto per la popolazione emiliana».

