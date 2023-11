LADISPOLI – Una squadra della protezione civile Avalon è partita in direzione della Toscana ieri mattina per dare il proprio contributo all’emergenza di questi giorni in alcune zone come Prato, Pistoia e Campi Bisenzio. Il coordinamento ladispolano si è messo in prima linea nella località Montemurlo per fornire un prezioso aiuto a tutti i colleghi toscani e di altre regioni italiane chiamati a gestire una situazione difficile per le popolazione locali visto che numerosi cittadini sono stati anche evacuati dalle loro case.

