SANTA MARINELLA - La Pro Loco di Santa Severa ha festeggiato 40 anni con una cena speciale, a cui ho preso parte con la delegata comunale Sonia Cervellin, il presidente della Pro Loco Daniele Guidoni e tutto il direttivo.

È stata un’occasione per sottolineare l'importanza della Pro Loco come punto di riferimento per chi ama e vive il territorio, definendolo un luogo di incontro, accoglienza e servizi per turisti e residenti.

All'incontro è stato possibile onorare e ringraziare i presidenti storici dell'associazione i quali hanno ricevuto un riconoscimento simbolico, come espressione di gratitudine per aver creduto nella Pro Loco fin dalla sua nascita.

©RIPRODUZIONE RISERVATA