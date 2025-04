CERVETERI - «La Pro loco di Cerveteri tornerà a nuova vita». Entusiasta Manuele Parroccini, assessore allo Sport con deleghe a Rioni e Pro Loco nell’annunciare la stipula di una nuova convenzione con il Comune. Un’intesa raggiunta dopo l’incontro con il presidente in carica, Emanuele Badini, a cui hanno preso parte anche la sindaca, Elena Gubetti e l’assessore alla Cultura, Francesca Cennerilli. Una partnership ritrovata che vedrà il suo esordio già nel primo grande appuntamento della città etrusca, ovvero a maggio quando nelle giornate di sabato 10 e domenica 11 si festeggerà San Michele Arcangelo, il patrono di Cerveteri. «Da anni la Pro Loco di Cerveteri era inattiva – spiega Parroccini - , una mancanza forte per l’Amministrazione comunale ma in generale per il comparto della cultura, delle manifestazioni, delle tradizioni e delle altre realtà associative». Soddisfazione espressa anche da parte del primo cittadino. «La Pro Loco – conclude Gubetti - rappresenta una risorsa fondamentale per la promozione e la valorizzazione del territorio. Dopo diversi anni di assenza, abbiamo voluto che tornasse ad avere un ruolo centrale nella vita e negli eventi di Cerveteri. Con gli assessori Parroccini e Cennerilli abbiamo avviato un percorso di collaborazione con il presidente in carica».

©RIPRODUZIONE RISERVATA