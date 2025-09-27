TARQUINIA - La presidente del Sindacato Italiano Balneari (Sib) di Tarquinia, Marzia Marzoli, ha preso parte alla “Cerimonia di Encomio”, organizzata dalla Federazione Italiana Nuoto con la collaborazione della Lifeguard, che si è svolta il 26 settembre a Viterbo, presso Palazzo Gentili. L’iniziativa, che ha visto la partecipazione di istituzioni locali, Comuni e della Provincia di Viterbo, è stata dedicata ai giovani bagnini protagonisti della stagione estiva.

Durante il suo intervento, la presidente Marzoli ha sottolineato l’importanza del ruolo dei concessionari nella sicurezza delle spiagge: «Ogni giorno siamo noi balneari, con la nostra presenza costante, a garantire vigilanza, assistenza e presidio delle spiagge. La sicurezza è il cuore del nostro lavoro ed è il segno di un patto fiduciario che da sempre lega i concessionari allo Stato e alle comunità costiere».

Ha poi colto l’occasione per rivolgere un appello alle istituzioni. «Viviamo una fase di incertezza sul futuro delle concessioni – ha aggiunto la presidente Marzoli –. È indispensabile che ci sia stabilità e chiarezza, perché senza queste condizioni rischia di essere compromesso non solo il nostro lavoro, ma l’intero turismo balneare che rappresentiamo». La giornata si è conclusa con il riconoscimento pubblico dei giovani formati al salvamento, a conferma di quanto la sicurezza in mare rappresenti un pilastro fondamentale per le comunità costiere e per lo sviluppo sostenibile del turismo balneare.

