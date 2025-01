TARQUINIA - La Polizia locale del Comune di Tarquinia festeggia il patrono San Sebastiano Martire. Lo farà con due giornate, il 20 e 24 gennaio, ricche di significato, solennità e cultura pensate per avvicinare i cittadini alla figura del santo e per rendere omaggio al lavoro quotidiano degli agenti.

«Invitiamo i tarquiniesi a partecipare alle celebrazioni, che rappresentano un momento di incontro, coesione e riflessione collettiva – affermano dalla Polizia locale -. La festa di San Sebastiano Martire non è solo un omaggio al nostro patrono, ma anche un’opportunità per rafforzare il legame tra le istituzioni e la comunità, ricordare il valore del servizio pubblico e promuovere il senso di responsabilità condiviso». Per l’occasione sono stati coinvolti i bambini delle classi quinte delle scuole primarie, che hanno realizzato dei lavori di gruppo di educazione civica. Il 20 gennaio una giornata di devozione e impegno civile La giornata del 20 gennaio si aprirà alle 10 con la celebrazione della messa nella chiesa di San Giovanni. Durante la funzione, che sarà tenuta da don Augusto Baldini, si pregherà per la protezione e la sicurezza di tutti i cittadini, con un pensiero speciale per gli uomini e le donne della Polizia locale, impegnati ogni giorno a garantire l'ordine pubblico e la tranquillità della città etrusca. A seguire, nella sala consiliare del palazzo comunale, alle 11,45, si terrà il giuramento dei nuovi agenti della Polizia locale. La cerimonia sarà arricchita da una mostra di foto e reperti storici, che raccontano la storia e le tradizioni del corpo di Polizia locale di Tarquinia. Il 24 gennaio una giornata tra cultura e musica con la Banda del Corpo di Polizia locale di Roma Capitale Cultura e musica caratterizzeranno la giornata del 24 gennaio. Alle 10, un corteo accompagnato dalle note della Banda del Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale attraverserà le vie del centro storico, da piazza Cavour a piazza Giacomo Matteotti. Successivamente, alle 11, la Banda del Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale salirà sul palco del teatro comunale “Rossella Falk”. L’esibizione sarà un viaggio nel mondo del jazz in musica e in parole, in cui si alterneranno l’esecuzione di brani e il racconto delle origini e dell’evoluzione di questo affascinante genere.

