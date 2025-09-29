LADISPOLI – La prima pista di atletica leggera nella storia della città. È tutto vero, e anche i maratoneti finalmente potranno evitare di spostarsi in altre località per allenamenti e gare. Giovedì 25 settembre la giunta comunale ha dato mandato all’ufficio Lavori Pubblici di progettare un nuovo impianto sportivo, colmando così una storica carenza per Ladispoli. «Sin dal nostro insediamento – sottolinea il sindaco, Alessandro Grando – abbiamo messo lo sport al centro delle nostre priorità, realizzando strutture attese da decenni. Crediamo fermamente che la nuova pista sarà una risorsa straordinaria per i giovani, per gli appassionati e per i professionisti del settore. Con quest’opera compiamo un ulteriore passo avanti dal punto di vista delle strutture sportive presenti sul nostro territorio». L’opera sorgerà in fondo a viale Mediterraneo, su un terreno pubblico e verrà realizzata con un investimento di circa 600mila euro di fondi comunali. Tra l’altro è la stessa area dove c’è attualmente il PalaSorbo e dove grazie ai fondi del Ministero verrà costruito un secondo palazzetto sportivo. «La pista - fa sapere il consigliere e delegato ai rapporti con le Federazioni e con gli Enti di promozione sportiva, Stefano Fierli - sarà lunga 200 metri con predisposizione alla futura copertura; non delle dimensioni canoniche da 400 a causa della mancanza di spazi adeguati, ma comunque un impianto innovativo e all’avanguardia, che renderà Ladispoli un vero punto di riferimento per l’atletica leggera nel panorama nazionale. Sarà dotata di spogliatoi, di una tribuna, di un parcheggio dedicato e di un collegamento pedonale con quello esistente in via Nicosia». La Fidal, che darà l’omologazione, sarà entusiasta di questo tipo di impianto che è carente nell’intero territorio nazionale. «Offriremo ai cittadini – conclude il delegato allo Sport di palazzo Falcone, Fabio Ciampa - una struttura moderna e funzionale. Ancora una volta l’amministrazione Grando dimostra con i fatti la propria attenzione e il proprio impegno costante per lo sviluppo dello sport a Ladispoli, consapevole che investire in questo settore significa investire nel benessere, nella crescita e nel futuro della comunità».

