TARQUINIA – Domenica 26 gennaio si svolgerà a Tarquinia la Marcia della Pace delle diocesi unite di Civitavecchia-Tarquinia e Porto-Santa Rufina, momento di festa e di gioia organizzato dai ragazzi dell’Azione Cattolica delle due diocesi.

«La Pace in Azione» è lo slogan che caratterizza l’iniziativa: l’invito a rinnovare ogni giorno l’impegno come singoli e come comunità ad essere concretamente artigiani di pace e di favorirne lo sviluppo, tanto più in questo anno nel quale si celebra il Giubileo.

Come tradizione, in questa occasione il vescovo Gianrico Ruzza rivolgerà un messaggio ai sindaci e agli amministratori del territorio delle due diocesi e consegnerà loro il Messaggio della Giornata per la Pace 2025 di Papa Francesco.

La Marcia prenderà il via alle ore 16 dalla Chiesa di San Francesco in piazza Alberto Daga e terminerà all’interno del Teatro Comunale “Rossella Falk”.

La manifestazione sarà preceduta, con inizio alle 15.15 nel parco della Chiesa di San Francesco, da uno spazio con giochi e attività per i più piccoli.

© RIPRODUZIONE RISERVATA