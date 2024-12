CERVETERI – Il cambio di viabilità per far posto alla pista ciclopedonale non è piaciuto a comitati e residenti. Nemmeno ai genitori che dai prossimi giorni accompagneranno i propri figli nella scuola di via Castel Giuliano. Troppo caotica – per i cittadini – la scelta di rendere via Agylla a senso unico. Non solo per un fattore di comodità. «Ma qualcuno si è reso conto che per portare i figli a scuola in via Castel Giuliano – è la presa di posizione di Enzo Musardo, presidente del comitato di zona Cerenova-Campo di Mare - adesso bisogna uscire da Cerenova nord e rientrare a sud? In più l’autobus Cotral dovrà cambiare percorso, ben distante dal plesso. Tutto questo è sconcertante. Genitori e comitati di classe stanno promuovendo proteste in varie forme, compreso il blocco delle lezioni e l’assenza degli alunni dalla scuola. Stesso problema per andare dai pompieri. Tanti chilometri e disagi inutili per un percorso pedonale studiato da chi, evidentemente, ignora del tutto il nostro contesto urbano». Gli abitanti già non ne possono più. «Non so chi ha deciso questo – scrive Giorgia sui social – ma con il senso unico devo fare tutto il giro di Cerenova per tornare a casa». Piovono critiche. «Secondo me il senso unico era obbligatorio per evitare brutti incidenti – è il pensiero di Paolo, altro residente – forse però sarebbe meglio togliere in quel tratto la ciclabile». Per la sindaca Elena Gubetti invece rendere via Agylla a senso unico e percorribile solamente in entrata è «una misura necessaria per una maggiore fluidità e sicurezza», è quanto detto nei giorni scorsi. La vicenda potrebbe non essere chiusa qui. Si temono polemiche nei primi giorni di scuola.

