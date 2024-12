CIVITAVECCHIA – «Difficile trovare le parole per darti un degno ed ultimo saluto perché per tutta la Famiglia rosso celeste della SNC Civitavecchia sei stato ed eri un punto di riferimento costante per quello che hai fatto, come atleta ma soprattutto per i consigli e l'orgoglio di appartenenza che dimostravi di avere quando l'occasione si presentava.

Nonostante i tuoi impegni come Presidente della Coser Nuoto, tua invenzione e intuizione, non hai Mai negato il tuo supporto alla tua famiglia rosso celeste anche e soprattutto nell'ultima stagione agonistica, infatti dopo ogni partita non mancava la tua telefonata: “complimenti, fai i complimenti ai ragazzi e un abbraccio ad Aurelio e Marco”.

Nonostante la malattia ti abbia incalzato sempre di più in quest'ultimo anno sei sempre stato al nostro fianco ogni qualvolta si presentava un problema e a fatica ti presentavi allo stadio del nuoto alle riunioni, minimizzando la tua condizione fisica.

Sei stato per noi un esempio di come Mai bisogna arrendersi alle avversità della vita e di come vanno affrontate senza lamentarsi, ma affrontarle a viso aperto come fosse una partita di pallanuoto o una gara di nuoto. Mentre scriviamo questo comunicato, noi ora dirigenti e allenatori non possiamo dimenticare i tanti aneddoti sportivi e soprattutto l'amicizia fraterna che avevi con un altro Gigante come Marco Galli, amicizia e valori che solo chi ha praticato questa disciplina sportiva può capire.

I tuoi antichi duelli in vasca con Gianni De Magistris erano sempre elemento di discussione tra noi ragazzi giovani pallanuotisti, che in acqua cercavano di imitare e riprodurre i tuoi gesti tecnici. I ragazzi della prima squadra rappresentati nelle parole del Capitano Davide Romiti vogliono salutarti così.. “io e tutta la mia mia squadra ci stringiamo al dolere della perdita di un grande uomo di sport come Antonio!! È stato un grande personaggio del mondo sportivo civitavecchiese e non solo, negli ultimi anni ho avuto il piacere insieme a tutta alla squadra di godere della tua sua presenza e dei suoi consigli. Nonostante non fosse nel pieno delle sue forze, non ci ha fatto mai mancare la sua presenza sugli spalti durante le partite e con quel suo sguardo intenso e profondo, che valeva più di mille parole, ci ha sempre sostenuto. Grazie di tutto Antonio ci mancherai!!” Ci rimane difficile scrivere di te Atleta e Uomo perché entrambe queste tue figure sono per noi ancora adesso sacre ed inarrivabili. Possiamo solamente pensare, immaginare e vederti al fianco di altri “famigliari rosso celesti” come Marco Galli, Saul Stella, Sandro Ferri, Raoul Di Gennaro, Daniele Rossi e tanti altri che insieme a te hanno fatto la storia della pallanuoto Civitavecchiese nazionale e internazionale. Ciao Antonio, rimarrai nei nostri cuori, cercheremo di portare avanti i Nostri colori e valori anche e soprattutto in memoria della tua Volontà. Tutta la Nc Civitavecchia si stringe attorno a Cinzia e Mattia e ai tuoi famigliari tutti, ai quali rivolgiamo le più profonde e sentite condoglianze. Ciao Camicione, ti vogliamo bene......ci Mancherai tantissimo».

Il presidente della NC Civitavecchia

Marco Pagliarini