SANTA MARINELLA – La sezione cittadina del Partito Democratico, nel mandare un chiaro messaggio di buon anno alla cittadinanza, invita i suoi iscritti a resistere e a insistere, per seminare valori di pace, democrazia ed inclusione. “Un augurio di buon anno a tutti – scrive il Pd - che è da qualche giorno iniziato, mentre quello vecchio ci ha lasciato in qualche modo dei segni che non possono vederci indifferenti, di fronte alla grave situazione economica e sociale e all'odio seminato dalle guerre in corso che non vedono la fine. E' un momento storico, delicato, del quale la politica dovrebbe farsi carico, ed è per questo che dobbiamo resistere ed insistere, la nostra comunità democratica ha il dovere di continuare ad impegnarsi per seminare pace, democrazia e ogni valore che favorisca il dialogo e l'inclusione. Il 2025 sarà ricco di iniziative da realizzare con i partiti, le istituzioni e le associazioni e con chiunque voglia collaborare”. La segretaria del Pd Lucia Gaglione, è poi tornata sull’inaugurazione di ieri l’altro della scuola Pirgus. “Il plesso scolastico Montefiore – dice la Dem - ha potuto festeggiare la consegna dei lavori, grazie a un progetto di riqualificazione che include tutte le scuole di Santa Marinella destinatarie di importanti fondi di Pnrr. Un traguardo importante per la nostra amministrazione, complimenti al sindaco e un grazie al vice sindaco Amanati, per il costante impegno per il buon andamento della realizzazione dell'opera. Era presente anche la nostra Sonia Cervellin, delegata all'istruzione pubblica, che da anni è impegnata nella scuola per aver seguito la sistemazione del giardino uno spazio di gioco per bambini e bambine”.

