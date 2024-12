TARQUINIA - «Anche il nostro litorale è stato investito da un vento fortissimo e da una violentissima mareggiata». L'ondata di maltempo preoccupa il presidente del Sib Tarquinia Marzia Marzoli. Sabato, in sole 24 ore, «abbiamo avuto i venti peggiori che possano sferzare Tarquinia: scirocco, libeccio e ponente, con raffiche che hanno toccato gli 80 km/h», ha detto Marzoli. «La foce del fiume Marta è quasi completamente chiusa dalla notevole quantità di sabbia che è stata spostata in poche ore dalla mareggiata. L’acqua, fortunatamente senza creare problemi agli stabilimenti, ha raggiunto in alcuni punti la strada. Il frequente ripetersi di questi fenomeni sta aggravando l’erosione e mettendo a dura prova la tenuta degli arenili. Esprimo la mia solidarietà e vicinanza - ha concluso la presidente del Sib Tarquinia - agli imprenditori balneari tarquiniesi e a quelli di tutt’Italia, che devono fare ancora una volta la conta dei danni».

