TARQUINIA - La Madonna di Filippo Lippi, Tarquinia e il Cardinale Vitelleschi: importante mostra in programma a Tarquinia. Un evento che chiude il ciclo di celebrazioni per il centenario del Museo Nazionale Archeologico di Tarquinia, ma che coinvolge ben 5 location della città, raccontando e ricostruendo la relazione che intercorre tra Tarquinia, il cardinale e il capolavoro pittorico. Si tratta di “1437. La Madonna di Filippo Lippi, Tarquinia e il cardinale Vitelleschi” ospitata dal 5 dicembre 2024 al 4 marzo 2025 tra Palazzo Vitelleschi - dove si potrà ammirare l’opera di Filippo Lippi, attualmente custodita a Palazzo Barberini, a Roma e considerata tra le più soavi composizioni sacre quattrocentesche - il Duomo, la chiesa di S. Maria in Castello, il Palazzetto di S. Spirito - Archivio Comunale, la Sala degli Affreschi – Palazzo del Comune.

Las mostra è realizzata con il supporto del Dipartimento Diva del Ministero della Cultura, Direzione Generale Musei; con la collaborazione Comune di Tarquinia e la Diocesi di Civitavecchia-Tarquinia.

