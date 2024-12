Cosa c’entrano gli animali con la politica? E i grandi temi della loro protezione, dei loro diritti, le battaglie contro la caccia, gli allevamenti, la sperimentazione, l’uso negli spettacoli, le pellicce, sono “fare politica”? Come hanno risposto a questo fino a oggi i partiti e le istituzioni? Hanno subìto o cavalcato queste battaglie? Se ne parlerà sabato prossimo alle ore 17, presso la Sala Gatti (via Macel Gattesco n. 9), in occasione dell'incontro-dibattito organizzato da Lav Viterbo con il presidente nazionale Lav e autore del libro La politica degli animali, Gianluca Felicetti.

Nell'ambito dell'incontro interverranno l'assessore al patrimonio e al benessere animale Elena Angiani e il consigliere comunale delegato al benessere animale Francesco Buzzi.

A fine presentazione l’autore sarà a disposizione per rispondere a eventuali domande e sarà possibile acquistare una copia del libro. La pubblicazione – edita da People – potrà essere richiesta anche direttamente alla LAV Viterbo, ai seguenti contatti: cell 3791065752 – mail lav.viterbo@lav.it

©RIPRODUZIONE RISERVATA