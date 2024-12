FIUMICINO - La IV edizione della Via Crucis figurata, organizzata dalla Pro Loco di Torrimpietra, è stata celebrata nell’area verde antistante la parrocchia di Sant’Antonio Abate. Un’ iniziativa che ripercorre le tappe della Passione di Cristo, dall’ultima cena alla deposizione del sepolcro; la rievocazione ha visto la partecipazione di molti fedeli e le luci, le musiche e le voci narranti hanno reso lo scenario coinvolgente. «Un momento sacro molto intenso e suggestivo, a commemorazione del sacrificio di Cristo – ha commentato il presidente del Consiglio comunale, Roberto Severini che ha preso parte alla “Passio Christi”, insieme al consigliere Francesca De Pascali -. Complimenti alla Pro Loco di Torre in Pietra per l’organizzazione ed a tutti gli attori per le interpretazioni dei vari personaggi biblici».