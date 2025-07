CERVETERI - Cinque musicisti blues di stampo internazionale condivideranno la loro passione musicale, ricca di emozioni e di note in una serata straordinaria al Parco della Legnara. Domani sera alle 21.30 arrivano i “The Kings of Blues”, gruppo composto da Tony Coleman, Russell Jackson, Waldo Weathers, Vasti Jackson Kenny “Blues Boss” Wayne, quest’ultimo tra l’altro vincitore del Grammy come “Miglior Pianista Blues” nel 2024. L’ingresso al concerto è libro e gratuito. «Una vera e propria super band con cinque artisti che rappresentano delle leggende nel mondo della musica e del blues – ha dichiarato Francesca Cennerilli, assessore alla Cultura – un gruppo che si trova in Europa per appena un mese e che siamo onorati di poter annoverare all’interno dell’offerta artistica estiva della nostra città. Un evento speciale che certamente richiamerà un vasto pubblico di appassionati del genere blues e che saprà offrirci sonorità e melodie straordinarie». Venerdì 25 luglio sarà il momento di un omaggio ad un’icona della musica mondiale: al Parco della Legnara, un ricordo alla carriera e alla vita di Amy Winehouse con lo spettacolo “L’Amore è un gioco a perdere”.

