CIVITAVECCHIA – Questa mattina, 146 persone sono state soccorse dal team di Medici Senza Frontiere a bordo della Geo Barents, in due diverse operazioni nel Mediterraneo. Lo rende noto la stessa organizzazione umanitaria. Tutte le persone soccorse stanno ricevendo assistenza a bordo. Le autorità italiane hanno assegnato Civitavecchia come porto di sbarco, a neanche un mese dall’ultimo attracco della stessa nave nello scalo cittadino.

CAMBIA IL PORTO DI DESTINAZIONE – «Genova è il nuovo porto assegnato alla Geo Barents di Medici Senza Frontiere, dopo che le autorità ci avevano indicato questa mattina il porto di Civitavecchia per lo sbarco». Lo riferisce la stessa organizzazione umanitaria. Sono «657 miglia nautiche in più - scrive Geo Barents - prima che le 146 persone a bordo possano sbarcare in un luogo sicuro e possano ricevere l’assistenza di cui hanno bisogno».

