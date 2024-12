CIVITAVECCHIA – Un locale in disuso da tempo che all’improvviso si trasforma in un grande ristorante. E la Guardia di finanza che a distanza di pochi anni vuole vederci chiaro su quei lavori eseguiti a pochi passi dal mare. Ieri mattina i militari del Roan hanno acquisito una serie di documenti all’ufficio Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) del Comune, proprio allo scopo di fare chiarezza su eventuali autorizzazioni rilasciate dal Pincio.

Tutta materia dell’Urbanistica, oppure dei Lavori pubblici, anche se allo stato attuale appare poco credibile che un ufficio del Pincio possa aver rilasciato autorizzazioni o pareri di alcun genere circa i lavori di riqualificazioni eseguiti in passato. Più probabile che i proprietari dell’immobile abbiano agito in piena autonomia dopo aver presentato una Scia. In ogni caso i “finanzieri di mare” stanno cercando di fare luce sull’intera questione, non è chiaro se in autonomia o sulla base di un esposto presentato da privati cittadini. Come già detto, potrebbe trattarsi di una faccenda di natura urbanistica, per via della collocazione del ristorante, ma anche di un problema di autorizzazioni legato ai lavori pubblici, per via della semplice procedura adottata per la riqualificazione del locale. Bocche cucite al Ron, nessuno proferisce parole. Ma l’indagine potrebbe già essere partita da un pezzo.

