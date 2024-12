ALLUMIERE – La Fondazione Molinari Ets, inaugura, in collaborazione con il Comune di Allumiere, una nuova area giochi a terra presso il Parco del Risanamento, nell’ambito del progetto E(art)h – Arte e Natura per un’Educazione Sostenibile e Creativa. L’evento, che si terrà sabato 30 novembre alle ore 11:30, rappresenta un’occasione speciale per tutta la comunità. La donazione comprende una serie di giochi innovativi pensati per stimolare la creatività e il benessere dei più piccoli attraverso il gioco all’aperto in un ambiente inclusivo, educativo e sicuro. I nuovi giochi, sviluppati dall’azienda Metalbac & Farbe®, includono figure colorate come api, fiori, castelli, e i classici giochi delle campane con numeri e lettere. Realizzati con materiali ecologici e durevoli, questi giochi non solo garantiscono sicurezza e sostenibilità, ma trasformano il parco in un vero e proprio laboratorio di apprendimento creativo all’aperto.

Un progetto per il futuro

Il concetto di gioco a terra, denominato Happy Education, incoraggia comportamenti rispettosi dell’ambiente e stimola il potenziale creativo dei bambini, contribuendo al loro sviluppo fisico e mentale. Grazie alla scelta di materiali privi di composti tossici e a basso impatto ambientale, l’iniziativa si inserisce perfettamente nell’obiettivo del progetto E(art)h: coniugare arte e natura per un’educazione sostenibile.

Un invito per tutta la comunità

La Fondazione Molinari Ets invita i cittadini di Allumiere e dintorni a partecipare all’inaugurazione e a scoprire il nuovo volto del Parco del Risanamento. Questo evento segna un passo importante nella creazione di spazi pubblici dedicati al benessere delle famiglie e al divertimento dei bambini.

Il sindaco Luigi Landind e lo staff dell'amministrazione comunale attenderanno tutti al Parco del Risanamento. «Venite a scoprire figure colorate, come api, fiori, castelli, e i classici giochi delle campane con numeri e lettere. Un’occasione speciale per celebrare il gioco all’aria aperta e la creatività dei bambini, in un ambiente sicuro e rispettoso della natura - spiegano dall'amministrazione comunale - non mancate! Insieme, rendiamo il Parco del Risanamento un luogo ancora più speciale per tutta la comunità. Questo è un progetto realizzato grazie alla collaborazione tra la Fondazione Molinari Ets e il Comune di Allumiere. Vi aspettiamo numerosi».

