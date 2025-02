MONTALTO - I consiglieri di opposizione del Comune di Montalto di Castro, Luca Benni, Angelo Brizi, Francesco Corniglia, Angelo Di Giorgio commentano lo stato in cui versa la foce del fiume Fiora e criticano la giunta Socciarelli di essere inerme di fronte ai problemi del paese. «L’isola della vergogna, non troviamo altro modo per definire quanto sta accadendo alla foce del fiume Fiora di Montalto di Castro - dicono i consiglieri - Le belle parole, solo quelle, e le rassicurazioni che oramai da anni ci propinano la sindaca Emanuela Socciarelli e l’assessore Marco Fedele si scontrano con la realtà dei fatti. Come si vede dal fermo immagine della webcam del Comune, la foce è ostruita da una vera e propria isola sabbiosa. Inutile e ovvio dire che tutto questo crea pericoli e danni economici alle attività di pesca e diportistica». «Se a questo ci aggiungiamo la mancata risoluzione delle modalità di gestione delle paratie installate nel muro di cemento ad arginatura del fiume - proseguono Benni, Brizi, Corniglia e Di Giorgio - la situazione si fa davvero esplosiva. Eppure nel programma elettorale la giunta Socciarelli prometteva di fare tutto il possibile per minimizzare le conseguenze della costruzione del muro. Ad oggi troviamo per il terzo anno consecutivo la strada principale che raggiunge la Marina di Montalto ancora chiusa senza che siano stati eseguiti i lavori. Una pista ciclabile che inizia e finisce nel nulla. Un’idrovora che nessuno ci spiega chi dovrà manutentare e gestire. Insomma una incapacità totale di amministrare i seri problemi del paese. L’unica cosa che non manca alla giunta è la reazione stizzosa e sguaiata alle critiche che le vengono rivolte ed annunci che sanno tanto di spot elettorali. Possibile che le colpe siano sempre di qualcun altro? Montalto e Pescia meritano sicuramente di meglio».

©RIPRODUZIONE RISERVATA