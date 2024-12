ALLUMIERE - Prosegue oggi ad Allumiere la Festa d'Autunno e dei Giochi Popolari promossa dall'amministrazione comunale in collaborazione con la Pro Loco e altre associazioni di Allumiere. Dopo la buona riuscita degli appuntamenti di ieri si prosegue oggi alle 9 con la passeggiata tra gli ulivi a cura dell'associazione "Il Cammino dell'Allume" con partenza dal Borgo della Farnesiana; alle 9.30 trekking soleggiato della castagna a cura dell'associazione Country Food; alle 11 Fit Walk a cura di Ylenia Grosselli; alla stessa ora in piazza della Repubblica ci sarà la Mostra delle Autorità d'epoca a cura dell'associazione Legendary Classic Car Bracciano.

Alle 11.30 seguirà una grande caccia al tesoro per i bambini. In piazza della Repubblica verrà acceso il fuoco per il padellone delle caldarroste; dalle 12.30 ci sarà l'apertura degli stand enogastronomici.

Si proseguirà nel pomeriggio: alle 15 prenderanno il via i Giochi Popolari per i bambini in piazza Turati.

Alle 15.30 seguirà la prima batteria del primo Palio dei Giochi Popolari a Contrade (tiro alla fune); alle 16.30 grande appuntamento con la Compagnia Teatrale Allumiere che farà ridere tutti con un'esilerante spettacolo teatrale in dialetto allumierasco. Dalle 16.30 per le strade di Allumiere ci saranno Filuccio e Fattaccio con il loro spettacolo musicale itinerante.

Alle 17 ci sarà la replica dello spettacolo teatrale della Compagnia Teatrale Allumiere. Dalle 17.30 seconda e terza batteria dei Giochi Popolari (palo della cuccagna). Seguirà alle 18.30 lo show cookinh degli Chef Paolo Cappelletti e Daniele Oriet in collaborazione con la Condotta Slow Food e con i produttori locali.

La festa si concluderà con le premiazioni e poi con la grande tombolata d'Autunno.

