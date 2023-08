FIUMICINO - Iniziative culturali, ambientali, sociali, raccolte fondi… la Farmacia Salvo D’Acquisto di Palidoro è un vero e proprio vulcano di idee, nel nome dell’altruismo e della sensibilità. D’altronde, la filosofia di una farmacia sociale è proprio questa: attivarsi per sostenere i più fragili.

«Con questo spirito – spiega il dott. Marco Tortorici – portiamo avanti da tempo la collaborazione con l’Associazione Nazionale Genitori Soggetti Autistici, attraverso le iniziative di ‘Vivere a colori… con l’autismo’. Dopo la Pasqua solidale, sono tante le idee che abbiamo in cantiere: una fra tutte è quella di unire le nostre passeggiate di salute alla sensibilizzazione sul mondo dell’autismo.

A settembre, ad esempio, ad una delle gite potrebbe partecipare il Presidente dell’Associazione, che potrà illustrarci chi sono e cosa fanno. La quota simbolica versata dai partecipanti, verrà poi devoluta alla Onlus ».

«Farci conoscere e sensibilizzare su un tema troppo spesso ignorato o sottovalutato: è questo il nostro scopo – spiega Carlo Farinelli, un volontario dell’Associazione Nazionale Genitori Soggetti Autistici –. Per fare ciò, vogliamo ampliare il nostro raggio di azione ed essere sempre più presenti su altri territori, come quello di Fiumicino. Noi, infatti, operiamo principalmente nel territorio di Tivoli e Valle dell’Aniene. Ma il nostro obiettivo è far arrivare a tutti le nostre iniziative. Occupandosi di giovani adulti autistici, la Onlus può mettere a disposizione dei psicologi per contribuire, con delle divulgazioni, a far aprire gli occhi su questo mondo ancora poco conosciuto. Essendo la raccolta fondi la nostra linfa vitale, anche quest’anno porteremo alla Farmacia Salvo D’Acquisto i panettoni artigianali del maestro pasticcere Attilio Servi per un Natale solidale: chi vorrà potrà averne uno, attraverso una donazione simbolica. Grazie alla collaborazione con il dott. Tortorici, possiamo continuare a restare al fianco dei più fragili, ma è anche grazie a chiunque decida di darci una mano, ricevendo prodotti di alta pasticceria, che possiamo portare avanti il nostro operato e fare sempre di più».