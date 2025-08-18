VETRALLA - La dea bendata bacia la Tuscia. Il concorso 10eLotto di giovedì scorso ha fatto felice qualche giocatore di Vetralla. Grazie a un “8” Doppio Oro con una giocata da 20 euro in via Roma sono stati vinti, infatti, oltre 100mila euro.

In generale l’estrazione di giovedì è stata particolarmente fortunata per il Lazio dove oltre a Vetralla si registrano altre importanti vincite: a San Vito Romano (in provincia di Roma), con 100mila euro centrati con un “8” Doppio Oro e una giocata da 4 euro in via Giovanni XXIII. Due vincite da 40mila euro l’una sono state realizzate a Latina e a Terracina, in provincia di Latina, rispettivamente in via Emanuele Filiberto e piazza Giuseppe Garibaldi. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 14 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 2,4 miliardi da inizio anno.