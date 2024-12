CIVITAVECCHIA – In questi giorni di Ferragosto, mentre gran parte della città è deserta tra vacanze e pause estive, la Croce Rossa Italiana - comitato locale non solo non si è fermata, ma ha intensificato le proprie attività a sostegno delle persone più fragili. Con l'attuazione del "Piano Caldo" - iniziativa dell’amministrazione comunale attuata dalla Cri - l'organizzazione ha messo in campo una serie di azioni mirate per fronteggiare l'emergenza legata alle elevate temperature e garantire un'assistenza continua alla persone senza fissa dimora.

Tra le principali iniziative, è stata potenziata l'accoglienza notturna per offrire un rifugio sicuro a chi ne ha bisogno, e si è creato un riparo giornaliero durante le ore più calde per chi ne ha necessità. Le unità di strada, attive sia la sera che durante il giorno, si sono dedicate alla distribuzione di bottigliette d'acqua fresca nelle zone più frequentate, succhi di frutta e quanto necessario per combattere il caldo torrido di queste giornate estive. Il servizio del Pronto Intervento Sociale (PIS), attivo tramite il numero 1520, continua a ricevere segnalazioni e a intervenire nelle situazioni di emergenza e urgenza sociale.

Inoltre, grazie alla collaborazione con la Costa Crociere, ogni venerdì è possibile recuperare pasti completi e nutrienti, eccedenze della Costa Toscana che altrimenti andrebbero sprecate, che sono stati distribuiti alle famiglie più bisognose della città. Inoltre la raccolta delle eccedenze alimentari sul territorio, che comprende pane fresco e verdura, è proseguita anche in questi giorni, consentendo alla cucina solidale di restare operativa e fornire supporto alimentare a chi ne ha bisogno.

La Croce Rossa Italiana di Civitavecchia, quindi, non solo ha mantenuto i servizi attivi durante il periodo estivo, ma ha anche moltiplicato gli sforzi per garantire un'assistenza continua e capillare, dimostrando un impegno costante verso la comunità locale, soprattutto nei momenti di maggiore necessità.

