S. MARINELLA - Un gesto di solidarietà davvero importante, quello a cui sono chiamati i residenti di Cerveteri che stamane, andando nel supermercato Carrefour della cittadina etrusca, troveranno all’esterno i volontari del Comitato Locale della Croce Rossa di Santa Severa, per una raccolta alimentare in favore delle famiglie in difficoltà del territorio. “Con un piccolo gesto, tutti insieme possiamo fare davvero tanto – dicono i volontari”. La stessa sezione Cri, aderisce al progetto “Share the Good” voluto dalla Fondazione S.S. Lazio 1900, una raccolta alimentare a sostegno tra gli altri di Croce Rossa Italiana, Comitato Area Metropolitana di Roma Capitale in occasione degli incontri della Lazio allo Stadio Olimpico. “Ieri ha partecipato con noi anche il presidente di Area Metropolitana Francesco Pastorello – dicono i volontari - ed un ringraziamento va alla delegata tecnica inclusione sociale di Area Metropolitana Paola Bernieri, per il grande lavoro di preparazione. I generi alimentari raccolti in queste donazioni vanno a favore delle famiglie più vulnerabili del territorio, e ancora una volta è il cuore grande di cittadini e tifosi che fa la differenza. Sarà dunque un fine settimana di impegni su più fronti, a cominciare dalla visita di sabato alla sede operativa del Dipartimento di Protezione Civile Nazionale a Roma. “I nostri volontari – spiegano i dirigenti della Cri di Santa Severa - hanno potuto conoscere il cuore nevralgico del sistema da dove vengono coordinati, grazie alla sinergia con gli enti nazionali, i soccorsi in caso di emergenze nazionali e da dove si svolgono le attività di previsione, prevenzione e monitoraggio del territorio Nazionale. Mentre siamo andati in supporto dei colleghi di Area Metropolitana per la Corsa di Miguel, 120 volontari da 21 Comitati della provincia di Roma, per garantire assistenza alla corsa di 10 km che da 25 anni celebra la memoria del podista e poeta argentino Miguel Sanchez”.

©RIPRODUZIONE RISERVATA