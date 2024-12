CERVETERI - Spegnerà 70 candeline la Coop Assegnatari Sasso Due Casette. Un traguardo che rende i protagonisti tanto orgogliosi da aver voluto unire le forze con la Proloco Due Casette per mettere a punto la Sagra del Melone e Fiera dell'Agricoltura in programma dal 18 luglio prossimo. La manifestazione aprirà proprio con una giornata dedicata alla festa della Cooperativa «con uno spettacolo molto divertente di 'Nduccio», spiega il presidente Antonio Orlandi.

Taglio del nastro alle 18.30 con il convegno al quale saranno presenti diversi rappresentanti regionali del mondo dell'agricoltura.

«Come presidente della cooperativa - prosegue Orlandi - sono orgoglioso di quanto siamo cresciuti. Serviamo gran parte degli agricoltori di zona e di hobbisti. Dal 1954 ad oggi - prosegue ancora - si sono fatti da gigante e sempre in avanti. L'obiettivo è sempre quello di migliorare e di crescere. Abbiamo un consiglio nuovo e capace, che spinge verso la direzione giusta supportato dall’esperienza dei “vecchi” consiglieri che non mollano mai. È un onore per me rappresentare questa splendida realtà. Coop fra Assegbatari Sasso e Due Casette e la Proloco Due Casette stanno dando lustro alla nostra zona che sta crescendo in modo esponenziale. Lavoreremo per crescere ancora e migliorare giorno dopo giorno».

E poi l'invito a tutti a prendere parte alla Sagra del Melone e al compleanno della cooperativa.

