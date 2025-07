Si è svolto oggi l’incontro in videoconferenza promosso dal prefetto di Viterbo, Sergio Pomponio, con i Sindaci della provincia, in occasione del suo recente insediamento. L’iniziativa ha rappresentato un primo momento di conoscenza e confronto con i rappresentanti delle comunità locali, volto a instaurare un dialogo diretto e costruttivo con chi amministra il territorio.

Nel suo intervento introduttivo, il prefetto ha espresso apprezzamento per le bellezze paesaggistiche, storiche e culturali che caratterizzano la provincia di Viterbo. Ha manifestato, inoltre, la volontà di accogliere con entusiasmo gli inviti che perverranno dai sindaci, al fine di visitare i territori e approfondirne le peculiarità. Secondo il Prefetto, infatti, la conoscenza diretta delle realtà locali costituisce un presupposto imprescindibile per interpretare con consapevolezza e responsabilità il ruolo istituzionale affidatogli.

Tale conoscenza rappresenta anche uno strumento fondamentale per individuare e comprendere le criticità e le problematiche che coinvolgono le comunità locali, la cui efficace gestione e risoluzione richiede un impegno condiviso, concreto e continuativo da parte di tutte le istituzioni coinvolte, nel rispetto delle rispettive.

In tale prospettiva, il prefetto ha ribadito il ruolo centrale della Prefettura quale snodo istituzionale di raccordo tra lo Stato e il territorio, accanto agli Enti locali, primi erogatori di servizi pubblici essenziali. Ha quindi evidenziato la complessità e la rilevanza della funzione pubblica svolta dai sindaci chiamati a operare in un contesto sempre più articolato e sfidante. L’incontro ha costituito anche occasione utile per un’iniziale rappresentazione delle principali tematiche di interesse per il territorio, con particolare riferimento a quelle in materia di sicurezza pubblica, protezione civile e immigrazione.

Per quanto riguarda la sicurezza, il Prefetto ha sottolineato il valore strategico del Comitato provinciale per l’Ordine e la Sicurezza pubblica, quale sede di confronto e pianificazione condivisa con i sindaci, finalizzata a monitorare le criticità emergenti e definire azioni coordinate di prevenzione e contrasto. In tema di protezione civile, è stata richiamata l’importanza della pianificazione preventiva. dei sistemi di allertamento e dell’efficace gestione delle emergenze, nell’ottica di un continuo perfezionamento del sistema multilivello di risposta, fondato sulla collaborazione tra Istituzioni.

Sul fronte dell’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, è stata ribadita la necessità di un’azione sinergica con i Comuni, volta a garantire percorsi di integrazione sostenibili e rispettosi della dignità delle persone accolte. Particolare attenzione è stata inoltre riservata alla viabilità e all’interconnessione del territorio, elementi fondamentali per lo sviluppo socio-economico e per il rafforzamento della coesione tra le diverse aree della provincia.

Il Prefetto ha annunciato l’intenzione di promuovere incontri tematici di area vasta per ambito distrettuale, al fine di consolidare un dialogo costante con gli enti locali, non solo nella gestione delle emergenze, ma anche nella programmazione ordinaria delle attività amministrative, favorendo la diffusione di buone prassi e la prevenzione dei fenomeni critici. Numerosi sono stati gli interventi dei sindaci, che hanno espresso apprezzamento per l’attenzione dimostrata dal Prefetto e per l’approccio improntato all’ascolto e alla collaborazione. Tutti hanno manifestato la piena disponibilità a mantenere un dialogo istituzionale continuo e proficuo, formulando al contempo i migliori auguri di buon lavoro.