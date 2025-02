ALLUMIERE - Allumiere si stringe intorno all'ex assessore di Allumiere, ora consigliere comunale di opposizione ed ex presidente della Contrada Sant'Antonio, Sante Superchi, che ha prematuramente perso la sua grande e indimenticabile mamma Annamaria Agostini, sessantacinque anni, bellissima, piena di vita, attivissima e sempre pronta a dare una mano. Annamaria era innamorata di Allumiere e aveva una splendida famiglia: amava follemente il marito, i due figli Sante e Alessandro, le nuore Dorella e Margherita e le nipotine che erano la luce dei suoi occhi. La sua casa brillava ed era sempre pronta a cucinare piatti buonissimi e ad accogliere gli ospiti. Era molto attiva nella Contrada Sant'Antonio dove il figlio Sante per anni ha ricoperto la carica di presidente. Si è spenta quindi un bella figlia di Allumiere e mercoledì saranno in tanti a porgerle l'ultimo saluto: alle ore 15 sarà celebrato, infatti, il funerale nella Parrocchia Santa Maria Assunta in Cielo.

Affranto il consigliere di opposizione Antonio Pasquini: "Siamo veramente tristi per la scomparsa della carissima Annamaria. A nome mio e del gruppo "Insieme per Allumiere" porgiamo le più sincere condoglianze a Sante e a tutti i suoi famigliari. Annamaria era una persona straordinaria e unica. Era sempre attiva e nessuno la dimenticherà mai perché h lasciato un bellissimo segno indelebile. Era Laziale e condividevamo questa passione; aveva sempre un grande sorriso. Ci è stata sempre vicini. Io poi da laziale avevo con lei un rapporto molto allegro e confidenziale. Ricordo con piacere le critiche e, soprattutto, gli elogi che faceva con il suo splendido sorriso sulle vittorie della Lazio".

Il Partito Democratico di Allumiere scrive invece: "Ci stringiamo attorno al consigliere Sante Superchi per la dolorosa perdita della mamma. A lui e a tutti i familiari le nostre più sentite condoglianze".

