LADISPOLI – Realizzata su un terreno scosceso per via delle radici degli alberi, la colonnina per ricarica elettrica è stata spostata di decine di metri di fronte al bosco di Palo Laziale, in via dei Delfini. La location scelta in precedenza ha sempre suscitato ilarità sin da subito da parte dei residenti e dei proprietari dei veicoli che con difficoltà avrebbero ricaricato le rispettive vetture. Ora la struttura è posizionata a bordo strada dove non ci sono radici e ostacoli ma di fronte all’ingresso di un parco pubblico. E la scelta non è stata molto apprezzata da chi vive nel quartiere. «Ma la colonnina spostata davanti al bosco è uno scherzo?», scrive pubblicamente Anna. «Ma chi ha progettato una colonnina sulle radici degli alberi e poi di fronte ai cancelli dell’area verde più grande della città?», si accoda Paolo. Riccardo, intervenendo sui social, spera che possa essere smantellata presto.

