FIUMICINO - Porte e finestre che tremano hanno allertato i cittadini di Fiumicino: tutti hanno pensato ad una scossa di terremoto, c’è chi ha sentito un boato e chi una forte vibrazione, durata solo qualche secondo. Il fenomeno è stato avvertito a Fiumicino, Focene, Ostia, Acilia e alcuni testimoniano anche nella zona dei Castelli.

Tantissime le segnalazioni fatte sui social network, che raccontano testimonianze di quanto avvertito, senza riuscire a dare una risposta certa, ma l’ipotesi che evince dai social è stata quella di una scossa sismica.

Eppure, non c’è stata nessuna comunicazione da parte dell’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv): non risulta nessun terremoto a Roma o nelle zone costiere del Lazio. L’ultimo terremoto registrato dall’Ing infatti, era stato quello in provincia di Palermo (magnitudo 2.0).

Allora cos’era? Secondo fonti dell’Aeronautica, è improbabile che si tratti di operazioni militari, in quanto lo spazio aereo vicino all’aeroporto di Fiumicino non è frequentato.

quest’ipotesi e quella relativa al terremoto, cosa rimane? Prende quota l’ipotesi del boom sonico, ovvero il boato che si verifica quando un aereo supera la barriera del suono (circa 343 metri al secondo nell’aria a temperatura ambiente), si crea una compressione delle onde sonore che si accumula e forma un’onda d’urto. Manca, però, una spiegazione ufficiale di quanto successo.