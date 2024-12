LADISPOLI – Il post allagamenti è ancora condito da polemiche. Tante segnalazioni dei residenti alle prese con criticità nelle loro abitazioni, nelle cantine e nei garage. Ci sono ancora famiglie che stanno contando i danni dopo l’ultimo violento nubifragio che non ha risparmiato Ladispoli. E l’opposizione si fa carico delle proteste degli abitanti. «Il disagio causato dagli allagamenti nelle abitazioni dei concittadini e la mancanza di cura per la sicurezza, come gli alberi pericolosi e le radici che danneggiano strade e marciapiedi, evidenziano una carenza di interventi da parte dell’amministrazione». A scrivere sono i due consiglieri comunali Amelia Mollica Graziano e Ferdinando Cervo che puntano il dito contro la maggioranza. «Manutenzione inesistente alle condotte fognarie – aggiungono - e, dopo la bomba d’acqua di circa 15 giorni fa, che ha causato molteplici disagi, nessuno dell’amministrazione è intervenuto. Ovviamente non diamo a loro alcuna colpa per il verificarsi di eventi meteorologici avversi. Li accusiamo fermamente per la totale trascuratezza e noncuranza della cosa pubblica, delle infrastrutture e persino delle più basilari norme di sicurezza». La minoranza invoca al più presto delle contromisure per evitare un inverno complicato.

L’EMERGENZA

Gli allagamenti praticamente si sono verificati in molti quartieri ladispolani, dal Miami al Cerreto, dal Campo Sportivo a Caere Vetus passando per le strade più centrali. Non tutte le reti fognarie hanno retto. In via delle Rose e via dei Campi Fioriti le famiglie sono rimaste pure senz’acqua per oltre 24 ore per la rottura di una tubatura da parte di una ruspa di una ditta privata. «Se da una parte lo spettacolo delle Frecce Tricolori – ironizzano Cervo e Mollica Graziano - ha rivolto i nostri sguardi verso il cielo, dall’altra ci ha pensato l’acqua non defluita dalle caditoie intasate e trascurate a riportate i nostri sguardi verso il basso. Crediamo che l’assessorato preposto debba rispondere alle perplessità e ai bisogni dei cittadini con interventi risolutivi».

