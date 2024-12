CERVETERI – «Si dice che quando ci lascia una persona cara, un pezzetto di noi se ne va via con lei. Non esistono parole che possano colmare il vostro dolore. Vicini nel dolore con sincera commozione esprimiamo il nostro cordoglio alle famiglie Quarino e Santangelo per la prematura scomparsa della nostra rionale Anna». È il messaggio commovente lasciato dal comitato di quartiere Rione Casaccia Vignola che ha dato l’addio ad Anna Santangelo per la sua prematura scomparsa. La donna cerveterana aveva 53 anni e stava male da tempo. Un duro colpo per la comunità cerite. Il rito funebre si svolgerà oggi alle 11 nella parrocchia di Santa Maria Maggiore.

Su richiesta dei familiari, ai fiori sarebbe preferibile una donazione al Campus Bio-Medico di Roma.

