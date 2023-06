CERVETERI - La città etrusca piange la scomparsa di Giuseppe De Vincenzo, per tutti quanti semplicemente Pino.

Lo storico dipendente del comune per tanti anni ha portato la posta e il suo sorriso in tutti gli uffici comunali in cui entrava.

A ricordarlo il sindaco Elena Gubetti: «Una notizia che ci rattrista, Pino non era solamente un collega o un amico per noi Amministratori, Pino era quasi uno di famiglia. Da poco era andato in pensione, ma purtroppo non ha avuto il tempo di poter godere il suo meritato riposo. Lo conoscevamo tutti, non soltanto per il suo lavoro, ma anche per la sua attività nel gruppo bandistico cerite: lo ricorderete tutti con quale orgoglio, con quale soddisfazione, guidava tutti i nostri musicisti e musiciste portando fiero il gonfalone della nostra banda. Con Pino perdiamo una figura storica di Cerveteri, l'ennesima in questi ultimi mesi. Quando sono diventata sindaco lo scorso anno era già andato in pensione, ma l'ho vissuto quotidianamente da Assessore: non dimenticherò mai il suo sorriso, la sua cordialità e la sua dolcezza. Ci mancherà tanto, fai buon viaggio Pino».

