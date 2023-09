CERVETERI - Lutto nella città etrusca per la scomparsa di Agnese Mura, storica dipendente comunale da poco in pensione. «Ciao Agnese. Hai lavorato in biblioteca per un breve periodo, dopo tanti anni di onorato lavoro svolto da ragioniera nel servizio finanziario del nostro Ente - scrivono dalla biblioteca comunale "Nilde Iotti" - Vogliamo ricordarti così, quando preparavi a Natale i doni per i piccoli utenti della nostra biblioteca. Questo rappresentava per te un periodo speciale e speriamo che un posto speciale ti sia riservato adesso. Siamo vicini e ci stringiamo a tutti i suoi familiari colpiti da questo dolore». Cordoglio anche da parte dell'ex sindaco etrusco, Alessio Pascucci: «Agnese portava con sé sempre la gentilezza e una completa disponibilità. Ha lottato tanto in questi anni, mai facendo mancare il suo sostegno e i suoi dolcissimi sorrisi. Ai suoi familiari e alle persone care, mando le più sentite condoglianze. Buon viaggio, Agnese. Che la terra ti sia lieve». I funerali si svolgeranno domani alle 11 presso la Chiesa Santa Maria Maggiore a Cerveteri.

