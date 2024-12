FIUMICINO - La città di Fiumicino piange Elio Berarducci: magistrato in pensione della Corte dei Conti, per molti anni dirigente della Camera dei deputati e uomo da sempre affezionato e dedito al territorio, è venuto a mancare in questi giorni.

«Il Comune di Fiumicino esprime profondo cordoglio per la scomparsa di Elio Berarducci – dichiara l’Amministrazione Comunale -E’ stato una figura di spicco, che ha dedicato la sua vita al servizio delle istituzioni e della collettività.

Nel corso della sua carriera, ha ricoperto ruoli di grande responsabilità, tra cui quello di Consigliere giuridico del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano e membro dell’Organismo Indipendente di Valutazione. La sua eccellente preparazione giuridica e l’impegno costante al servizio pubblico, lo hanno reso un punto di riferimento anche per il nostro territorio, dove, nel 2015 è stato nominato consulente giuridico svolgendo il ruolo di Delegato alla Legalità con competenza e dedizione. «Con grande dispiacere, ho appreso della morte di Elio Berarducci, una persona che ha rappresentato un esempio di legalità e trasparenza per il Paese.

La sua carriera è stata un modello di serietà e abnegazione al servizio pubblico. La nostra città ha avuto l’onore di contare su una figura di elevato spessore culturale e morale; per questo la sua e memoria vivrà nei valori che ha saputo trasmettere. In questo momento di dolore, la Città di Fiumicino, si unisce al lutto della famiglia Berarducci, degli amici e di tutti coloro che lo hanno conosciuto e apprezzato», dichiara il sindaco Mario Baccini.

«È con profondo rammarico che apprendiamo della scomparsa di Elio Berarducci, un autentico esempio di uomo di Stato e punto di riferimento per la nostra comunità».

Lo dichiarano i consiglieri comunali Ezio Di Genesio Pagliuca, Erica Antonelli, Paolo Calicchio, Fabio Zorzi (Partito Democratico), Angelo Petrillo, Paola Meloni, Giuseppe Miccoli (Lista Civica per Ezio), Barbara Bonanni (Sinistra Italiana e Reti Civiche)

«Nel corso della sua carriera, – proseguono i consiglieri – ha ricoperto ruoli di grande responsabilità. Con la nostra Amministrazione, ha svolto con dedizione e competenza il ruolo di Delegato alla Legalità, incarnando con serietà e altruismo il vero spirito di servizio pubblico. La nostra città ha avuto l’onore di avvalersi del suo esempio e della sua straordinaria generosità: Elio Berarducci ha svolto gratuitamente i suoi incarichi, dimostrando con il suo operato che il servizio alla collettività è un valore inestimabile. In questo momento di dolore, ci stringiamo alla famiglia, agli amici e a tutti coloro che hanno avuto la fortuna di conoscerlo e apprezzarlo. La sua memoria resterà viva nei nostri cuori e nel patrimonio di valori che ha saputo trasmettere».