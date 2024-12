SANTA MARINELLA – La città esce ufficialmente dal dissesto finanziario, aperto dal sindaco Tidei all’atto del suo insediamento del primo mandato. Dopo sei anni, dunque, il Comune ha le carte in regola per poter svolgere la sua attività amministrativa e contabile, senza avere la spada di Damocle sulla testa.

Lo ha ricordato il sindaco Pietro Tidei, intervenuto ieri mattina, alla conferenza stampa ospitata presso la Casina Rosa e indetta per far conoscere alla stampa i commissari dell’Organo Straordinario di Liquidazione, che hanno seguito questa vicenda con professionalità, grazie anche alla collaborazione degli uffici comunali. “E’ stata l’occasione – ha detto il sindaco - per presentare il rendiconto della gestione commissariale e i numeri definitivi presentati dalla commissione sono impietosi e certificano, qualora ce ne fosse ancora bisogno, come la strada scelta nel nostro primo mandato amministrativo fosse inevitabile, benché dolorosa per l’amministrazione e soprattutto per la cittadinanza. Esisteva infatti un buco di bilancio che sfiorava i 15 milioni di euro. Il dissesto, fu un mero atto dovuto, dopo che il rendiconto della gestione 2017, redatto durante la gestione commissariale, era di quasi 15 milioni di euro. Tale disavanzo di amministrazione non era, ovviamente, gestibile tramite procedure ordinarie. In questo quadro, si è svolta l’azione della Osl, alla quale vanno i ringraziamenti dell’amministrazione per il lavoro svolto con professionalità, puntualità, diligenza e spirito di collaborazione nei confronti dell’Ente. I commissari hanno per prima cosa pensato a recuperare tutti i crediti che l’Ente vantava fino al dicembre del 2017 ed a riscuoterne, poco più di 4 milioni di euro. L’azione della Osl si è poi concentrata sulla parte dolorosa del dissesto, quella del pagamento dei debiti dell’Ente. Sono stati pertanto contattati tutti gli enti e società che vantavano un credito nei confronti del Comune ed è stata proposta loro una transazione, ovvero il pagamento immediato entro 30 giorni delle fatture, ma al 60 per cento del loro importo. In totale la commissione ha potuto liquidare oltre due milioni e 600 mila euro. Tuttavia, non tutti i creditori hanno accettato la proposta transattiva della Osl, per questi, la commissione, ha provveduto ad accantonare e trasferire al Comune circa il 50 percento dei debiti, ancora da sanare e si tratta di un milione e 900 mila euro. Della restante quota, dovrà farsi carico l’attuale amministrazione, come già fatto per l’anticipazione di tesoreria non restituita al 31 dicembre del 2017 che ammontava a ben 5 milioni di euro. Non voglio entrare nel merito di questa azione ma è evidente che per la nostra amministrazione è stato davvero molto doloroso dover risanare anche questo deficit ereditato dalla vecchia amministrazione. Il Comune è pronto a farsi carico, ancora una volta, delle conseguenze delle amministrazioni che ci hanno preceduto e, nonostante le critiche e gli attacchi, grazie alla gestione razionale delle risorse comunali messa in campo già nel precedente mandato, riuscirà ad assorbire il contraccolpo dei debiti ereditati dal dissesto, continuando a fornire adeguate risposte alle esigenze dei cittadini restituendo, alla fine di questo mandato elettorale, ai cittadini una città moderna, sostenibile e con servizi adeguati”. Ringraziamenti per l’accoglienza e il supporto ricevuto dall’amministrazione e dal funzionario responsabile del settore finanziario, sono stati espressi anche dal presidente della commissione, che ha voluto elogiare l’azione politico amministrativa posta in atto dalla maggioranza del sindaco Tidei. Un’amministrazione che in questi anni ha agito come un buon padre di famiglia consentendo di raggiungere dei risultati davvero eccellenti riuscendo a risanare i conti pubblici ed uscire dal dissesto finanziario. “Sono stati anni difficili- ha concluso il Sindaco - abbiamo affrontato anche una pandemia e abbiamo dovuto chiedere ai cittadini sacrifici, in quanto la legge ci ha obbligato ad imporre aliquote massime per le imposte comunali. Anche in questo caso i cittadini come per il mutuo ventennale di circa 200mila euro annui, sanno chi ringraziare per questi loro sacrifici. Fortunatamente grazie ai fondi del Pnrr, abbiamo ottenuto quasi venti milioni di euro per il settore delle opere pubbliche che è proseguito speditamente e stiamo ultimando un progetto di riqualificazione dell’intera città”.

