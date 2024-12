FIUMICINO – Il Comune di Fiumicino si unisce al cordoglio della comunità, onorando la memoria di Gino Becchetti e riconoscendo il suo straordinario contributo al giornalismo sportivo ed alla cultura della città.

“Gino Becchetti è stato un vero visionario, la cui passione e dedizione hanno plasmato il panorama dell'informazione sportiva nel nostro territorio. - dichiara il sindaco Mario Baccini dopo aver appreso la notizia. - La sua capacità di trasformare Radio Fiumicino, di cui era il fondatore, in una piattaforma televisiva, portando le immagini e le emozioni del calcio nelle case dei cittadini, è un esempio straordinario di innovazione ed entusiasmo per il lavoro che svolgeva. Gino era uno di quei professionisti che, con il loro ingegno, hanno costruito le fondamenta di ciò che oggi conosciamo ed apprezziamo. Siamo profondamente grati per il suo contributo e per averci permesso di vivere esperienze che altrimenti sarebbero rimaste lontane.

Gino Becchetti rimarrà sempre una figura centrale nel racconto della nostra storia sportiva e nella memoria collettiva di Fiumicino.”