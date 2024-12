TARQUINIA - Una pista ciclopedonale che collega, non solo il centro storico alla stazione ferroviaria e al lido, ma che si ricongiunge anche con la pista Tirrenica che collega tre regioni. E’ questa la finalità del progetto in corso di realizzazione della pista ciclopedonale di via Vecchia della Stazione a Taquinia. Lo spiega il sindaco Alessandro Giulivi: « Il progetto - spiega il sindaco Alessandrdice il primo cittadino - è stato finanziato dal Comune di Tarquinia con un importo superiore ai 200mila euro, con l'obiettivo di migliorare la mobilità e contribuire alla riqualificazione urbana della zona». «A breve i lavori saranno completi - spiega il primo cittadino - e i cittadini avranno a disposizione un'arteria strategica che collegherà il centro storico di Tarquinia con la stazione ferroviaria, attraverso un percorso sicuro e funzionale sia per i ciclisti sia per i pedoni».

«Il progetto della ciclopedonale - sottolinea il sindaco Giulivi - rappresenta inoltre un tassello fondamentale per la realizzazione di una più ampia rete viaria urbana: si andrà a ricongiungere con la ciclabile del Lido, oggetto di un imminente lavoro di ammodernamento, e con la ciclabile Tirrenica, un tracciato di ben 1.200 Km che si snoda attraverso tre regioni, siti archeologici, aree protette e luoghi dichiarati patrimoni dell’Unesco, che parte da Ventimiglia per arrivare a Civitavecchia».

