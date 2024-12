CERVETERI - Da una parte i cittadini che chiedono la sospensione dei lavori e un incontro con gli amministratori comunali per capire fino in fondo il progetto. Dall'altra parte il Comune che va avanti con i cantieri per la pista ciclabile che ora si allarga ed è pronta a interessare anche la frazione di Campo di Mare. Sono stati infatti consegnati ufficialmente i cantieri per la realizzazione del tracciato che andrà dal cavalcaferrovia fino a raggiungere il lungomare dei Navigatori Etruschi, snodandosi tra viale Campo di Mare, viale Mediterraneo e viale Adriatico. Una pista ciclabile a doppia corsia che consentirà - spiegano dal palazzetto comunale - agli amanti della bicicletta di spostarsi all'interno della frazione. I lavori saranno realizzati grazie a un contributo di Città Metropolitana pari a 300mila euro.

LA POLEMICA.

Proprio nei giorni scorsi la line bike in fase di realizzazione nella frazione di Cerenova aveva suscitato diverse polemiche tra i residenti. Centinaia di parcheggi "smantellati" (che con l'arrivo dell'estate rischia di far sprofondare la frazione nel caos), corsie troppo stresse per consentire il passaggio di due bici contemporaneamente, i dissuasori catarifrangenti che delimitano il percorso dedicato alle bici con la carreggiata delle auto in alcuni punti già "saltati via". Il tutto in un contesto che vede strade dissestate, carenza di illuminazione pubblica e marciapiedi impercorribili. Tanto che il comitato cittadini ha deciso di avviare una raccolta firme da protocollare al Comune per chiedere la sospensione dei lavori e un incontro con l'amministrazione per avere delle risposte alle loro tante domande. Comitato che - come spiegato a News&Coffee da uno dei membri, Alessio Catoni - starebbe valutando anche la possibilità di ricorrere al Tar del Lazio per chiedere proprio la sospensione dei lavori per poterci vedere chiaro.

I CANTIERI A CAMPO DI MARE.

Nonostante i dubbi e le perplessità, però, i cantieri ora si estendono anche alla vicina frazione di Campo di Mare dove, oltre alla realizzazione della pista ciclabile, l'amministrazione ha annunciato l'avvio del secondo lotto di lavori per il restyling del lungomare dei Navigatori Etruschi. «Un’opera importante, che si va ad aggiungere a quelle opere di rinnovamento della Frazione di Campo di Mare – ha detto l’assessore alle Opere pubbliche Matteo Luchetti – Si tratta di un finanziamento tra l’altro fondamentale questo, perché si tratta di un contributo ulteriore che il Comune di Cerveteri è stato capace ad aggiudicarsi, il quale ci consentirà quindi di non andare ad intaccare il progetto di restyling della seconda parte del lungomare dei Navigatori Etruschi. Contiamo di dare il via ai lavori nel giro di pochissimi giorni e di consegnare alla città l’opera conclusa entro la fine di maggio». «Un lavoro lungo e con un iter amministrativo molto complesso che anno dopo anno porta i risultati sperati - ha commentato il sindaco Elena Gubetti - Investire alcuni anni fa, tempo risorse e tanto lavoro sulla frazione di mare sembrava una idea folle perché all'epoca non era possibile realizzare nessuna opera pubblica il quella frazione. Invece anno dopo anno sta diventando realtà. La realizzazione del lungomare, dei 5 lotti di illuminazione, la rimessa in funzione del depuratore, la cessione di tutte le strade e degli standard a verde adesso ci consente di iniziare a progettare, programmare e realizzare le opere che questa frazione attende da oltre 60 anni».

©RIPRODUZIONE RISERVATA