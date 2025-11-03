CERVETERI – La chiusura dello sportello bancario di Cerenova alimenta le prime reazioni anche dei politici, dopo i residenti della frazione. Per Gianluca Paolacci, consigliere di opposizione, è il prologo di un impoverimento sociale, oltre al fatto che esiste un piano delle banche di serrare gli sportelli in molti comuni italiani. «Un servizio importante, fondamentale – commenta l’esponente di centrodestra -, per il quale non saprei come si farà fronte. Da parte dei cittadini la notizia è percepita come un indebolimento del tessuto produttivo. Sarà una grande disagio per molti anziani, costretti a muoversi in auto a Ladispoli o Cerveteri. Il nostro territorio, al di là della decisione di chiudere lo sportello, vive una situazione alquanto delicata per quanto riguarda il profilo economico». A Cerenova e Campo di Mare poi negli ultimi mesi il malcontento della popolazione è cresciuto. Tra il cantiere di piazza Prima Rosa irrisolto e pieno di problemi, alla viabilità modificata per via della pista ciclopedonale parecchio contestata dagli abitanti perché non si trovano più parcheggi per le auto e perché alcuni incroci sono a rischio. Quello della perdita di servizi e anche altre attività commerciali è la goccia che ha fatto traboccare il vaso. «La crisi delle piccole medie imprese - aggiunge il consigliere Paolacci - ha avuto un forte impatto nella richiesta di crediti e fidi. Bisogna ricostruire il tessuto produttivo, dal settore edile, per il quale non si vede più una gru, e poi agricoltura e piccola impresa. Servono delle politiche mirate, volte alla rinascita di settori strategici. Negli ultimi dieci anni le imprese del settore edilizio hanno avuto un forte contraccolpo. Erano il Pil della città, la massima espressione produttiva. E ora che la politica cominci a pensare a cose serie».

