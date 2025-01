VITERBO – Nonostante un Giove affatto clemente, la calza della Befana più lunga del mondo è partita, come da programma, alle 15,45, ed è stata un successo. Al seguito della calza da record, con i suoi 52 metri di lunghezza, circa 130 befane e 15 Fiat 500 storiche. La calza ha attravesato il il centro storico seguendo il tradizionale percorso: via Garibaldi, piazza Fontana Grande, via Cavour, piazza del Plebiscito, via Ascenzi, piazza dei Caduti, via Cairoli, piazza San Faustino, via Signorelli, viale Bruno Buozzi, fino ad arrivare alla chiesa del Sacro Cuore, nel quartiere Pilastro.

La 23esima edizione dell’evento è stata dedicata alla viterbese Rosanna De Marchi, scomparsa nel gennaio 2024, molto legata alla manifestazione, in cui per anni ha ricoperto il ruolo di capobefana. Ad assistere alla sfilata, tantissime persone, famiglie e bambini, in particolare. Presenti anche la sinda Chiara Frontini e diversi assessori e consigliere nei panni della vecchietta più simpatica del mondo. L’iniziativa è promossa e organizzata dal centro sociale Pilastro insieme ad Admo, Avis, 500 Tuscia Club di Viterbo, Parrocchia Sacro Cuore, con il patrocinio e il contributo del comune di Viterbo, e sostenuta dalle associazioni Acli, Anteas, Confartigianato Imprese di Viterbo, e di Todis Viterbo e Allianz Assicurazioni.

