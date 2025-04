LADISPOLI – Città in festa per Alessandro Fersula della Abis Boxing Team. Il 32 pugile è stato scelto per disputare l’incontro valido per il titolo Internazionale Iba ed è arrivata la vittoria. L’incontro si è svolto nel palazzetto di Auch, in provincia di Tolosa, in Francia. Fersula si è aggiudicato ai punti un’incredibile successo diventando il campione dei superleggeri. Soprannominato “Sandrino” ha battuto ai punti il boxeur francese Dassa Namana, superandolo in tutte e dieci le riprese in terra d’oltralpe. «Un’impresa che deve essere d’ispirazione a tutti i ragazzi della nostra città, sentire l’inno italiano in Francia dedicato al titolo portato a casa da un nostro ragazzo, è stata una grande emozione», è il commento del delegato allo Sport di palazzo Falcone Fabio Ciampa. Presto in consiglio comunale potrebbe arrivare un riconoscimento d’onore per il pugile professionista che è già tornato ad allenarsi per i prossimi impegni nazionali e internazionali sul ring.

