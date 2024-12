CERVETERI - I lavori dovevano terminare già questa settimana così da assicurare la completa apertura della struttura a partire da lunedì. Ancora un "niente da fare", questa volta a metà, per la biblioteca comunale Nilde Iotti.

Lunedì si potrà sì tornare in biblioteca ma solo parzialmente: alcuni servizi, in sostanza saranno limitati.

E dunque ci si potrà recare nei locali al Granarone per le iscrizioni, restituire i libri e ritirare solo alcuni volumi disponibili sugli scaffali nelle aree accessibili e già catalogati (non tutti dunque). Allo stesso tempo riprenderà l'attività di facilitazione digitale che sarà a disposizione per supporto e consulenze informatiche.

Insomma, solo alcuni dei servizi offerti all'interno della struttura, rimasta chiusa dopo il periodo estivo per delle infiltrazioni d'acqua che necessitavano di una riparazione e sul quale era intervenuto anche il consigliere comunale d’opposizione Luca Piergentili puntando i riflettori sullo stanziamento di circa 100mila euro, nel bilancio del 2023, per il nuovo impianto di condizionamento della struttura: «Che fine hanno fatto?», si domandava qualche settimana fa.

Intanto dall’amministrazione comunale hanno spiegato che informeranno i cittadini «tempestivamente non appena sarà possibile ripristinare tutti i servizi della biblioteca - spiegano dall'amministrazione comunale - Ringraziamo per la vostra pazienza e comprensione».

©RIPRODUZIONE RISERVATA